Захарова обвинила США в «обмане мира» под прикрытием борьбы за демократию

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Администрация США обманывала мир, называя помощь другим странам «борьбой за свободу и демократию», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

Так она ответила на слова американского президента Джо Байдена, которые тот произнес накануне в обращении к нации. Байден назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений». Если Соединенные Штаты откажутся от этой поддержки, то поставят под угрозу свое лидерство в мире, ценности и альянсы, уточнил он.

«Раньше они называли это «борьбой за свободу и демократию». Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала в ответ Захарова в своем телеграм-канале.

Белый дом не раз заявлял, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины «защитить свой свой суверенитет» и демократию. Во время визита в Тель-Авив на фоне конфликта Израиля с палестинской группировкой ХАМАС Байден заверил, что Вашингтон поддерживает страну «в защите свободы».

После начала конфликтов на Украине и Ближнем Востоке Вашингтон начал оказывать помощь Киеву и Израилю. Как сообщили источники Reuters и NBC, уже 20 октября Байден планирует запросить у конгресса выделение дополнительных средств на помощь обеим странам.

По информации NBC, власти планируют объединить помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также средства на охрану американской границы в один пакет на $100 млрд. Киеву направят большую часть этой суммы — $60 млрд. Израилю выделят $14 млрд, уточнил собеседник Reuters.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия не изменят ход спецоперации.