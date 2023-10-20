Путин посетил штаб армии в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе спецоперации

Путин, возвращаясь из Пермского края, посетил Ростов-на-Дону. В штабе вооруженных сил ему доложили о ходе спецоперации на Украине, которая идет «в соответствии с планом»

Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости)

Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине, также глава государства побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны, добавил пресс-секретарь.

«Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил Путину Герасимов (цитата по ТАСС).

В Пермском крае Путин 19 октября провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, посетил XI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», провел встречу с главой региона Дмитрием Махониным и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.

До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум «Один пояс, один путь», провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других азиатских стран — президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Также у Путина была встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

18 октября Путин рассказал, что украинские войска начали давно ожидаемое наступлении на херсонском направлении. «Потери есть, результата нет», — так описал ситуацию глава государства. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в тот же день сообщил о безуспешной попытке украинских сил закрепиться на левом берегу Днепра.



Также президент высказался о поставках Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. Официально о них не было объявлено, 17 октября с их помощью был нанесен удар по Бердянску в Запорожской области. После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев применил ATACMS.

Путин сказал, что эти ракеты представляют угрозу, но не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил, что их поставки являются ошибкой как США, так и Украины, для которой лишь продлевается агония.