Сальдо назвал безуспешной попытку ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра завершилась неудачей, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжелое поражение», — рассказал Сальдо.

По его словам, ВСУ понесли тяжелые потери. В районе сел Подстепное и Пойма пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Они отступили под огнем.

Ранее президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине рассказал о попытке контрнаступления ВСУ в Херсонской области. «Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет», — сказал он.

Утром председатель правительства региона Андрей Алексеенко рассказал об обстреле со стороны ВСУ города Алешки. В результате уничтожены восемь машин скорой помощи — автопарк больницы в Алешках — и здание амбулатории, сообщил он. Жертв нет.