В секторе Газа под обстрел попала греческая церковь с сотней беженцев

Точных данных о погибших и пострадавших при обстреле церкви пока нет. В секторе Газа утверждают, что жертв «большое количество». Армия Израиля сообщила, что проверяет данные об инциденте

Последствия атак Израиля по сектору Газа (Фото: Anas al-Shareef / Reuters)

На юге сектора Газа под обстрел со стороны Израиля попала греческая православная церковь Святого Порфирия, передает греческий телеканал ERT со ссылкой на источники из Палестины. Об атаке на церковь также сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

По данным каналов, в церкви находились сотни беженцев. ERT отмечает, что в секторе Газа проживают около тысячи палестинских христиан — среди них есть православные, католики, баптисты.

The Times of Israel со ссылкой на МВД сектора Газа сообщает о большом числе жертв и раненых после удара по церкви. AFP со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет, что она проводит проверку инцидента.

Церковь находится недалеко от баптистской больницы аль-Ахли, указывает Al Jazeera. Это медучреждение 17 октября также подверглось атаке, в результате чего погибли около 500 человек.

ХАМАС обвинил в атаке на аль-Ахли Израиль, а тот заявил, что удар нанесла еще одна исламистская группировка, действующая в секторе Газа, — «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). «Джихад» отверг обвинения.



Тель-Авив утверждает, что данные с места происшествия доказывают, что их армия непричастна к удару, — там не образовалось характерных воронок, которые остаются после разрыва израильских снарядов. ХАМАС заявил, что больницу атаковали управляемыми ракетами, а израильская сторона незадолго до этого угрожала нанести удар по учреждению.

В конфликте между Израилем и ХАМАС, который продолжается с 7 октября, уже погибли несколько тысяч человек. С израильской стороны известно не менее чем о 1,3 тыс. жертв, с палестинской — около 3,8 тыс.