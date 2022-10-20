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Постпред Украины при ООН назвал дипломата из России «презренным»

Постпред Украины при ООН Кислица назвал Полянского «презренным»
Сергей Кислица ответил на слова первого зампостпреда России Дмитрия Полянского о пересмотре отношений с ООН в случае отправки экспертов для изучения применения иранских дронов, которое Москва отрицает
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал твит с фотографией первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, назвав его «одним из самых отвратительных людей».

Так украинский дипломат ответил на слова Полянского, который пригрозил пересмотром отношений с ООН, если генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отправит экспертов на Украину для изучения применения иранских дронов-камикадзе Москвой в ходе военных действий. Полянский заявил, что Россия использует только свои беспилотники в конфликте.

«Поистине глупая логика одного из самых презренных людей, которых когда-либо видела ООН», — написал он в «Твиттере».

Российская сторона подтверждала применение на Украине беспилотников «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последние, как полагают в Киеве, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed.

С 10 октября, после того как российские военные начали наносить ракетные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, украинские власти неоднократно сообщали об атаках дронов-камикадзе, в том числе, по словам президента Владимира Зеленского иранских беспилотников. США еще летом предполагали, что Иран может поставлять в Россию свои беспилотники. Москва и Тегеран отрицают сообщения о поставках.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против иранского производителя БПЛА Shahed Aviation Industries. Ужесточением ограничений против Тегерана пригрозили и Соединенные Штаты в случае передачи Москве «опасного оружия».

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