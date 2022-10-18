Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций на Украине

После ракетных ударов со стороны России на Украине разрушена почти треть всех электростанций, сообщил Зеленский. Ранее 18 октября был поврежден энергетический объект в Киеве, а на объекте в Днепропетровске начался пожар

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С 10 октября на Украине были повреждены треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций <...>. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», — написал Зеленский в «Твиттере».

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

18 октября под обстрел, по сообщениям украинских властей, попали энергообъект в Киеве, северная часть Кривого Рога и Харьков, а Житомир после «прилетов» остался без света и воды.

В Днепропетровске в результате обстрела энергообъект получил «серьезные повреждения», сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций «Днепропроводоканала». На левом берегу Днепра перебои с водой», — написал в телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.