Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:32
Как продвигать товары на «Яндекс.Маркет» Pro, 12:30
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 12:30
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 12:29
Стало известно о пожарах в трех подъездах после падения Су-34 в Ейске Общество, 12:25
Как выглядят взорванные «Северные потоки». Видео Политика, 12:21
Первый Apple с гибким дисплеем выйдет в 2024-м. И это будет не iPhone Life, 12:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Чемпионат» узнал о смене гражданства российским лыжником на украинское Спорт, 12:20
Кремль исключил призыв более 300 тыс. человек в рамках мобилизации Политика, 12:17
Кремль ответил на вопрос о приостановке мобилизации по всей стране Политика, 12:13
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске Общество, 12:10
Емельяненко назвал Петра Яна фаворитом в бою против американца на UFC Спорт, 12:06
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:06
Netflix отложил выход документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл Life, 12:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций на Украине

Зеленский: с 10 октября на Украине повреждено 30% электростанций
После ракетных ударов со стороны России на Украине разрушена почти треть всех электростанций, сообщил Зеленский. Ранее 18 октября был поврежден энергетический объект в Киеве, а на объекте в Днепропетровске начался пожар
Фото: Павел Паламарчук / Reuters
Фото: Павел Паламарчук / Reuters

С 10 октября на Украине были повреждены треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций <...>. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», — написал Зеленский в «Твиттере».

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

18 октября под обстрел, по сообщениям украинских властей, попали энергообъект в Киеве, северная часть Кривого Рога и Харьков, а Житомир после «прилетов» остался без света и воды.

В Днепропетровске в результате обстрела энергообъект получил «серьезные повреждения», сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций «Днепропроводоканала». На левом берегу Днепра перебои с водой», — написал в телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Зеленский Украина Электростанции ракетные удары Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о взрывах
Политика
МВД Украины попросило жителей не пытаться самостоятельно сбить дроны
Политика
Минобороны Украины исключило нейтральный статус страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter