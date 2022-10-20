Сколько времени у Рубена Варданяна, чтобы выстроить экономику Карабаха

Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха. После войны регион пребывает в экономическом кризисе. Однако его выживание прежде всего зависит от исхода переговоров Еревана и Баку

Рубен Варданян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Как объяснил свое решение Варданян

Предприниматель Рубен Варданян 20 октября согласился занять должность государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, в Армении регион называют Арцах), то есть возглавить правительство. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале. «В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем», — пообещал он.

Должность была предложена Варданяну в начале октября, предложение исходило от президента НКР Араика Арутюняна. В сентябре Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. «Считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами, — сказал он в своем видеообращении. — Мы должны не просто поддерживать их символически, а помочь им на деле. Здесь центр армянства, который всегда был для нас местом настоящей силы, и мы не можем допустить, чтобы все созданное нашими предками на протяжении тысячелетий кануло в Лету. Поэтому я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства». Варданян также отметил, что после переезда в НКР все его российские активы будут переданы в семейный фонд.

Тогда же в интервью Forbes Варданян изложил свои намерения относительно Карабаха: не только создать в регионе «успешное общество», но и «попытаться начать трудный путь выстраивания отношений с соседями, опираясь не на ксенофобию и взаимную ненависть, а на стремление научиться жить рядом друг с другом». «Я всегда был человеком, который соединял вещи несоединяемые. Я не участвовал в войне, я не воевал, в этом смысле общение со мной может быть легче, чем общение с людьми, которые прошли войну в Арцахе», — пояснил он.

Рубену Варданяну 54 года, он основатель инвесткомпании «Тройка Диалог». В России ему принадлежит бизнес-центр «Романов двор» в центре Москвы, у него есть доля в КАМАЗе, до февраля 2022 года он владел долей в железнодорожном операторе «БалтТрансСервис». В 2021-м его состояние было оценено Forbes в $1 млрд.

Что происходит с экономикой НКР

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Пост госминистра — аналог поста премьера в президентских республиках, объяснил директор ереванского Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Это фигура, которая занимается в основном экономикой, сказал эксперт, а у Нагорного Карабаха немало экономических проблем, которые Варданян мог бы решить, пользуясь своим успешным бизнес-опытом. Предприниматель пошел на это, потому что воспринимает ситуацию в НКР как критическую, считает Искандарян.

После окончания в ноябре 2020 года очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта НКР оказалась в тяжелейшей экономической ситуации, писал РБК. Фактически республика, территория которой сократилась на 80%, стала экономически несостоятельной. До боев 2020 года экономика НКР росла на 10% в год. После ВВП Карабаха снизился на 28% и продолжил падать в 2021 году. Субсидии из Армении стали составлять 90% бюджета непризнанной республики, ее общий экспорт сократился вдвое.

Одной из опор экономики региона было сельское хозяйство, на него приходилось около 10% ВВП в 2019 году. После войны НКР лишилась 75% пахотных земель и половины поголовья скота. Объемы аграрного производства снизились на 54%. Электроэнергетика обеспечивала 7,8% ВВП Нагорного Карабаха в 2019 году. После войны производство электроэнергии упало почти в 3,5 раза, НКР лишилась 29 из 36 гидроэлектростанций и стала полностью зависимой в энергоснабжении от Еревана, хотя в 2019 году даже производила излишки электричества. Та же ситуация с водоснабжением. Карабах лишился контроля над истоками рек Тертер и Хачынчай, которые до войны обеспечивали 80%, а после — 98% всех потребностей региона.

В производственной структуре ВВП Нагорного Карабаха всегда преобладала добыча полезных ископаемых (золото, медь, строительные камни) — 13,7% валовой добавленной стоимости в 2019 году. Здесь ситуация не такая критическая, как в остальных сферах: НКР сохранила основные рудники под Мартакертом, но лишилась некоторых в Кельбаджарском районе.

От чего зависит развитие ситуации в Карабахе

Выживание непризнанной республики зависит не столько от того, насколько эффективным будет региональное правительство, сколько от того, чем закончатся переговоры о мире между Ереваном и Баку. Сентябрьской эскалацией на границе, когда, по данным Еревана, погибли или пропали без вести 207 человек (Баку оценил собственные потери в 80 человек), Азербайджан добивался, чтобы Армения приняла его условия, важнейшее из которых — отказ от претензий на Нагорный Карабах. Москва во время конфликта подчеркнуто сохраняла нейтралитет, несмотря на свои, в том числе военные, обязательства перед Ереваном, и главными посредниками активизировавшихся во второй половине сентября армяно-азербайджанских переговоров стали западные страны.

6 октября в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. После этой встречи Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца года, «если у армянской стороны будет воля». 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренностей по пяти принципиальным пунктам. «Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — цитировало его «РИА Новости».

На прошлой неделе спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в будущем мирном договоре не должен отдельно упоминаться статус Нагорного Карабаха, потому что «Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану». «И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор», — считает он.

Есть довольно серьезные признаки, что армянские власти готовы подписать «то, что Алиев называет мирным договором», предположил в разговоре с РБК армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. Он объяснил готовность Пашиняна принять условия Баку тем, что сентябрьские события на границе продемонстрировали «уязвимость нынешнего положения Армении и ее неспособность обеспечить свою безопасность».

Тем не менее нельзя сказать, что «завтра НКР будет передана Азербайджану», отмечает Искандарян. «Там есть российские миротворцы, есть мандат, который еще три года будет действовать», — напомнил он. Поэтому, резюмирует эксперт, у Варданяна есть время проявить себя на новом посту.