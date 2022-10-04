Президент Нагорного Карабаха предложил Варданяну пост госминистра

Миллиардеру предложили пост госминистра Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики заявил, что настало время действовать. Он говорил ранее, что решил идти в армянскую политику на фоне раскола в обществе

Араик Арутюнян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), что предложил миллиардеру Рубену Варданяну занять пост государственного министра республики.

Арутюнян написал, что «готов предоставить [Варданяну] широкие полномочия» и ждет его решения. «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — добавил он. Глава Карабаха подчеркнул, что теперь «пришло время действовать», и добавил, что ожидает ответа от бизнесмена по поводу предложения.

РБК направил вопросы Варданяну.

Варданян занимает пост президента инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», он также сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог». Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в прошлом году он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.

В начале сентября Варданян объявил о решении отказаться от гражданства России и переехать в Нагорных Карабах в качестве гражданина Армении. «Мне это решение далось очень непросто, но так правильно <...>. Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд», — отметил миллиардер. Он пояснил, что решил переехать в регион из-за тяжелого психологического состояния местных жителей, которые потеряли уверенность в будущем. «Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — подчеркнул Варданян.

О своих политических амбициях миллиардер говорил в интервью РБК около года назад, в ноябре. «Я собрался в армянскую политику. Но это иное, чем просто политическая партия, желание возглавить страну. Хотеть руководить страной в сегодняшнем состоянии — это надо быть алогичным человеком», — заявил он тогда. Варданян назвал состояние Армении очень тяжелым, а общество — расколотым.