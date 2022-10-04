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Президент Нагорного Карабаха предложил Варданяну пост госминистра

Президент Нагорного Карабаха Арутюнян предложил Варданяну должность госминистра республики
Миллиардеру предложили пост госминистра Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики заявил, что настало время действовать. Он говорил ранее, что решил идти в армянскую политику на фоне раскола в обществе
Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), что предложил миллиардеру Рубену Варданяну занять пост государственного министра республики.

Арутюнян написал, что «готов предоставить [Варданяну] широкие полномочия» и ждет его решения. «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — добавил он. Глава Карабаха подчеркнул, что теперь «пришло время действовать», и добавил, что ожидает ответа от бизнесмена по поводу предложения.

РБК направил вопросы Варданяну.

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Фото:AP

Варданян занимает пост президента инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», он также сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог». Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в прошлом году он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.

В начале сентября Варданян объявил о решении отказаться от гражданства России и переехать в Нагорных Карабах в качестве гражданина Армении. «Мне это решение далось очень непросто, но так правильно <...>. Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд», — отметил миллиардер. Он пояснил, что решил переехать в регион из-за тяжелого психологического состояния местных жителей, которые потеряли уверенность в будущем. «Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — подчеркнул Варданян.

О своих политических амбициях миллиардер говорил в интервью РБК около года назад, в ноябре. «Я собрался в армянскую политику. Но это иное, чем просто политическая партия, желание возглавить страну. Хотеть руководить страной в сегодняшнем состоянии — это надо быть алогичным человеком», — заявил он тогда. Варданян назвал состояние Армении очень тяжелым, а общество — расколотым.

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