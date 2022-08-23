Ведущие канала команды Навального стали фигурантами уголовного дела

Поводом для очередного уголовного дела против соратников Навального стали их высказывания о ситуации на Украине

Иван Жданов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Ведущие YouTube-канала «Популярная политика», созданного командой оппозиционера Алексея Навального, сообщили, что они стали фигурантами уголовных дел о фейках про российскую армию и оправдании терроризма. Об этом сообщил в очередном выпуске канала ведущий Иван Жданов, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией и иноагентом и запрещен).

«Только что позвонил адвокат по назначению (настоящего моего [адвоката] в дело не пускают), рассказал, что на меня и моих коллег возбудили уголовное дело по уже знаменитой статье про фейки про армию и оправдание терроризма вдобавок», — рассказал он.

Фигурантами уголовных дел также стали Мария Певчих, Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь (внесена в реестр СМИ-иноагентов), Анна Бирюкова и Дмитрий Низовцев. По словам Жданова, поводы и высказывания, в связи с которыми были возбуждены уголовные дела, у всех ведущих канала разные. В своем Telegram-канале Жданов репостнул сообщение, в котором говорится, что СК назначил лингвистические экспертизы высказываний и постов всех фигурантов.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, подтвердила эту информацию. «На меня и еще семерых ведущих завели новое уголовное дело — за «фейки» об армии. Теперь нам всем грозит до 10 лет», — написала она в своем Telegram-канале.

РБК направил запросы в Следственный комитет и МВД России.

Иван Жданов, Леонид Волков и другие участники команды Навального уже являются фигурантами ряда других уголовных дел. Еще в августе прошлого года СК возбудил уголовное дело по 1 ст. 282.3 УК (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). В январе в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму (реестр Росфинмониторинга), попали Волков и Жданов.