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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о предъявлении обвинений по новому делу об экстремизме

Навальный пояснил, что его обвинили в создании «экстремистской группы», а также в призывах к митингам. В сентябре 2021 года СК завел дело против оппозиционера и его соратников по статье о создании экстремистского сообщества
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ему предъявили обвинение по новому уголовному делу. Об этом он написал в Twitter.

«Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу», — заявил Навальный.

По словам Навального, его обвиняют в создании «экстремистской группы, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам». «А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет», — написал оппозиционер.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета, а также обратился за комментарием к адвокатам Навального.

Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
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Алексей Навальный (на экране справа) во время рассмотрения нового дела

В июне 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, также признан иноагентом) Навального, а также Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями, позднее Минюст внес их в список запрещенных организаций. В сентябре против Навального и его соратников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этим частям статьи — десять лет лишения свободы.

По версии СК, ФБК создали с целью «осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя, подрыв общественной безопасности и государственной целостности» России. Задачами сообщества были дискредитация органов государственной власти, дестабилизация обстановки в регионах, создание протестных настроений и проведение акций, отмечало следствие.

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«ВКонтакте» заблокировала страницы Навального и Яшина
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Алексей Навальный (слева) и&nbsp;Илья Яшин

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В январе Навального включили в реестр террористов и экстремистов, куда попадают как подследственные, так и осужденные по соответствующим делам. У фигурантов списка замораживаются счета.

Навальный отбывает срок в ИК-2 во Владимирской области. Туда его этапировали после приговора по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года оппозиционеру заменили условный срок по этому делу на реальный и назначили 3,5 года колонии общего режима.

В марте 2022 года Лефортовский суд на заседании в исправительном учреждении в выездном режиме признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Адвокат Ольга Михайлова уточнила, что этот срок включает и наказание, предусмотренное приговором по делу «Ив Роше». Помимо тюремного заключения оппозиционера обязали выплатить штраф 1,2 млн руб.

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