Лапид заявил, что агентство «Сохнут» продолжит работу в России

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Сохнут» продолжает работу в России, власти Израиля приложат все усилия, чтобы она продолжалась, пообещал в интервью RTVI премьер-министр страны Яир Лапид.

«Сейчас «Сохнут» работает в России, помогает нам привозить в Израиль евреев. И мы приложим все усилия, чтобы это продолжалось», — сказал он.

Лапид особо отметил, что страна заранее предприняла усилия, чтобы в случае возникновения сложностей в работе «Сохнута» в России Израиль продолжил привозить к себе репатриантов.

Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства в июле, не уточнив причин такого решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что они связаны с соблюдением законодательства, и призвал не политизировать ситуацию.

На фоне ситуации с «Сохнутом» Россию посетила израильская делегация. Вопрос также обсудили по телефону президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. После их разговора суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута». Представитель агентства также просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против, и суд отказал.

В сентябре стало известно, что среди причин для ликвидации Минюст назвал нарушение закона о персональных данных. Как сообщил на заседании суда адвокат Андрей Гришаев, в материалах дела есть справка об использовании «Сохнутом» нелицензированной информационной системы в саратовском и новосибирском отделениях. По словам Гришаева, «Сохнут» обратилось за независимым аудитом, чтобы выяснить, какие именно нарушения допущены и как их устранить.

Читайте на РБК Pro Pro Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Инструкции Pro Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Саммари Pro Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Прогнозы Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro О чем не нужно писать в резюме на английском языке О чем не нужно писать в резюме на английском языке Инструкции Pro Гендиректор или ИП получил повестку: что им надо и не надо делать Гендиректор или ИП получил повестку: что им надо и не надо делать Инструкции Pro Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Статьи

Еврейское агентство для Израиля, известное как «Сохнут», основано в 1929 году и занимается репатриацией на землю Израиля и помощью репатриантам, всего способствовало переезду более 3 млн человек. На территории России первое представительство организации было открыто в 1989 году.