Лапид заявил, что агентство «Сохнут» продолжит работу в России
«Сохнут» продолжает работу в России, власти Израиля приложат все усилия, чтобы она продолжалась, пообещал в интервью RTVI премьер-министр страны Яир Лапид.
«Сейчас «Сохнут» работает в России, помогает нам привозить в Израиль евреев. И мы приложим все усилия, чтобы это продолжалось», — сказал он.
Лапид особо отметил, что страна заранее предприняла усилия, чтобы в случае возникновения сложностей в работе «Сохнута» в России Израиль продолжил привозить к себе репатриантов.
Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства в июле, не уточнив причин такого решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что они связаны с соблюдением законодательства, и призвал не политизировать ситуацию.
На фоне ситуации с «Сохнутом» Россию посетила израильская делегация. Вопрос также обсудили по телефону президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. После их разговора суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута». Представитель агентства также просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против, и суд отказал.
В сентябре стало известно, что среди причин для ликвидации Минюст назвал нарушение закона о персональных данных. Как сообщил на заседании суда адвокат Андрей Гришаев, в материалах дела есть справка об использовании «Сохнутом» нелицензированной информационной системы в саратовском и новосибирском отделениях. По словам Гришаева, «Сохнут» обратилось за независимым аудитом, чтобы выяснить, какие именно нарушения допущены и как их устранить.
Еврейское агентство для Израиля, известное как «Сохнут», основано в 1929 году и занимается репатриацией на землю Израиля и помощью репатриантам, всего способствовало переезду более 3 млн человек. На территории России первое представительство организации было открыто в 1989 году.