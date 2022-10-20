В Белоруссии заявили о переходе отношений с Западом в горячую фазу

Министр обороны Виктор Хренин напомнил о польских военных на границе с Белоруссией и наращивании пограничной группировки со стороны Украины. Напряженность вызвана нежеланием республики стать «колонией западной цивилизации»

Фото: Виталий Скворцов / ТАСС

Напряженность при противостоянии стран Запада с государствами, «не желающими поступиться своим суверенитетом» и стать «колониями западной цивилизации», «перешла в горячую фазу», заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

По словам Хренина, эту напряженность можно было наблюдать еще год назад, но все попытки белорусского руководства «воззвать к разуму» и предложить «мирные инициативы по разрядке ситуации» ни к чему не привели, «продолжалось целенаправленное нагнетание обстановки».

«Под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Республикой Беларусь были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Беларусь была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе. Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси», — подытожил министр.

После начала российской военной операции на Украине Минск неоднократно обвинял Киев в планах нанести удар по белорусской территории. Украинскому послу в октябре вручили ноту с соответствующей претензией. В МИД Украины заявили, что информация о намерении нанести удар не соответствует действительности.

Рост напряженности отмечается и на границе с Польшей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявил, что Варшава может перебросить крупные части к белорусским границам за два-три часа. По его словам, Польша, «защищая границу с Белоруссией, привлекала вооруженные силы», которые впоследствии отвели на расстояние до 100 км.

Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».