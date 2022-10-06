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В погранкомитете Белоруссии пообещали жестокий ответ на провокации Польши

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо заявил о провокациях и разведке на границе с Польшей
По словам главы ведомства Анатолия Лаппо, Варшава ведет воздушную разведку на границе, а польские пограничники стреляют в воздух. Он предупредил о жестоком ответе, если «хоть одна пуля» полетит в сторону Белоруссии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обстановка на границе Белоруссии и Польши сложная, на отдельных направлениях постоянно ведется воздушная военная разведка, заявил глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо (видео публикует в телеграм-канале «Минская правда»).

Издание со ссылкой на главу ведомства пишет, что на границе постоянно происходят провокации: польские пограничники стреляют в воздух и кричат. «Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жестоким», — предупредил Лаппо. Он сообщил, что Белоруссия повысила плотность охраны границы.

Министр обороны Виктор Хренин на этом же брифинге заявил, что под видом борьбы с миграционным кризисом Варшава сосредоточила на границе силы и средства трех из четырех крупных сухопутных объединений страны. Наращивание войск, по его словам, шло и со стороны Украины. «Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси. А с учетом общего оборонного пространства в рамках Союзного государства — и против России. Вполне закономерно, что напряженность перешла в горячую фазу», — сказал министр (цитата по БелТА).

Обстановка на польско-белорусской границе обострилась осенью прошлого года: там разбили лагерь несколько тысяч мигрантов, которые пытались через Белоруссию попасть на территорию Польши, а затем — в другие страны ЕС. Тогда пограничные службы двух стран неоднократно обвиняли друг друга в провокациях. Варшава стянула к границам военных и объявила режим ЧС в приграничных регионах.

Этим летом Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белоруссия Польша
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