Лукашенко заявил о способности Польши стянуть войска за «два-три часа»
Польша способна перебросить свои войска к белорусским границам в течение двух-трех часов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет близкий к главе государства телеграм-канал «Пул Первого».
По его словам, белорусские военные «недавно констатировали», что Польша, «защищая границу с Белоруссией, привлекала вооруженные силы». Позднее их отвели на расстояние до 100 км от госграницы.
«Что такое обратно подойти к границам Беларуси? Полночи — и они будут там. <...> Они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться», — сказал Лукашенко.
Белоруссия граничит с Польшей на западе. Общая протяженность государственной границы составляет примерно 400 км.
Президент заявил, что Варшава «насыщает» национальные войска «оружием натовских образцов», передавая польские и советские вооружения Украине.
Лукашенко сделал подобное заявление на совещании с военными и силовиками.
В начале октября глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что Варшава ведет воздушную разведку на границе с Белоруссией, а польские пограничники стреляют в воздух. Глава ведомства предупредил, что Минск может дать жестокий ответ, если «хоть одна пуля» полетит в сторону Белоруссии. Тогда же власти страны усилили плотность охраны границ.
Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Он объявил об этом на той же встрече.
Ранее президент Белоруссии заявил, что «по неофициальным каналам» Минск уведомили о подготовке Киева ударов по Белоруссии: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2. <...> Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси, для того чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью». Президент пригрозил, что недавний взрыв на Крымском мосту покажется Украине «цветочками», «если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру» белорусской территории.