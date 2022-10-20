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Минск заявил о задержании украинского резидента и завербованных белорусов

КГБ Белоруссии заявил о задержании украинского шпиона и двух завербованных граждан страны
Глава КГБ Белоруссии утверждает, что двое граждан республики отправляли данные, которые составляют гостайну, украинскому резиденту. Также он заявил о задержании «большого количества» заброшенных в Белоруссию с Украины шпионов
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны пресекли деятельность резидентуры военной разведки Украины, передает БелТА.

«Задержаны резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства, работали в интересах иностранного государства», — сообщил глава КГБ. Также задержан бывший военнослужащий, подполковник, работавший на Службу безопасности Украины. Тертель не стал называть ничьих имен.

По утверждению Тертеля, гражданин Украины прибыл в страну из Польши, а там создал агентурную сеть и завербовал двух граждан Белоруссии, которые «собирали информацию закрытого характера о деятельности вооруженных сил, силовых структур, другую информацию, которая составляет государственную тайну». Заведено уголовное дело.

«Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны. <...> Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб», — утверждает Тертель. Он пожаловался, что белорусские пограничники «постоянно ощущают провокации» на границе — угрозу применения оружия в отношении военных и «другие акты, которые не соответствуют высокому уровню военнослужащих в любых государствах».

Белорусские официальные лица с начала октября говорят об «обострении на западных границах Союзного государства». Как утверждал Госпогранкомитет Белоруссии 9 октября, украинские военные взорвали автомобильные и железнодорожные мосты на границе с республикой и заминировали приграничные дороги. Президент Александр Лукашенко, сославшись на неофициальные каналы, объявил, что Киев намерен нанести удары по территории его страны, а КГБ рапортовал, что иностранные спецслужбы готовят «до 300 боевиков», чтобы захватить один из райцентров республики. На этом фоне власти договорились с Россией о развертывании совместной группировки войск на белорусской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг эти обвинения, заявив, что страна не планировала и не планирует нападать на Белоруссию, так как стремится только к своему суверенитету и не планирует военных действий против Минска. Он призвал страны G7 ввести международную миссию на украинско-белорусской границе, чтобы исключить провокации. Представители «семерки» ответили, что изучат возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии, если та будет вовлечена в российскую военную операцию на Украине.

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