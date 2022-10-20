Мишустин обвинил Запад в краже российских валютных резервов

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Премьер-министр Михаил Мишустин обвинил западные страны в краже российских валютных резервов. Об этом он заявил, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — сказал Мишустин.

Также Мишустин обвинил Запад в «террористических атаках» на газотранспортную инфраструктуру. Ранее президент Владимир Путин назвал терактом подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он обвинил в этом «англосаксов». В настоящий момент прокачка газа в газопроводах остановлена.

По словам Мишустина, действия Запада бьют по экономике западных стран. Он отметил, что в открытой экономике многие рынки между собой связаны. «Они (страны Запада. — РБК) уже сталкиваются с рекордным ростом цен, дорожающими газом и электроэнергией, бензином и хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося зелеными технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии», — обратил внимание премьер-министр.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали примерно половину из $640 млрд (на тот момент) золотовалютных резервов ЦБ, в основном речь идет об активах в долларах и евро. От этих валют также оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции, и частично — многие другие банки, столкнувшиеся с закрытием корреспондентских счетов в западных кредитных организациях, которые необходимы для обслуживания счетов клиентов в долларах и евро.