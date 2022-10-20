Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о планах контрнаступления на Одессу и Днепр

Стремоусов рассказал о планах контрнаступления России на Одессу и Днепр

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российские военные намерены перейти в наступление на Одессу, Николаев и Днепр после отражения атаки украинских сил на Херсон, заявил «РИА Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он рассказал также, что «линии фронтов неприкосновенны». «Армия России уверенно уничтожает любые попытки прорваться к Херсону карателям и наемникам», — написал Стремоусов. По его данным, эвакуация жителей правобережной части Херсонской области на другой берег Днепра продолжается.

Командующий российской группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин не исключил принятие «самых непростых решений» по Херсону, назвав ситуацию вокруг города непростой. «Будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих», — предупредил он. Дальнейшие действия российских войск будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, добавил Суровикин.

Власти Херсонской области объявили о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра. «Тяжелое, но верное решение», — заявил глава администрации региона Владимир Сальдо. Стремоусов 13 октября заверил, что «никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», 19 октября сообщил, что «добровольная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области продолжается».