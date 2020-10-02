Друзья задержанного томского физика сообщили о его работе в Корее

Задержанный ФСБ физик Александр Луканин работал в Южной Корее и Китае, в частности занимался разработкой озонаторов

Александр Луканин (Фото: Саша Луканин / Facebook)

Знакомый задержанного в Томске физика Александра Луканина Олег Котиков рассказал РБК, что ученый занимался электромеханическими устройствами, оптимизируя их под различные процессы. По его словам, какое-то время Луканин работал в Южной Корее, где его разработки были востребованы, в отличие от России.

Друг Луканина Сергей Жабин подтвердил, что его разработками интересовались в Южной Корее и Китае. «В свое время он работал в НИИ ядерной физики, он там выполнял роль изготовителя усилителей для приема слабых сигналов и их оцифровки. С 1992 года, в связи с тем, что все закрылось, он работал в фирме инженером по приборам измерений, проводил с помощью изотопов спектральный анализ. У него была идея фикс — производство озонаторов. Он делал блоки высоковольтного питания, продавал их, на это жил. В 1998 году мы стали вместе делать озонаторы, пытались защитить его патент, потому что производство озонаторов по тому принципу, который он предлагал, было новым», — рассказал Жабин.

По его словам, позднее разработками Луканина заинтересовались ученые из Южной Кореи. «У них, в отличие от нас, воду не хлорируют, а обрабатывают либо растворами, либо озоном. Корейцы попросили сделать им несколько приборов на пробу, затем пригласили его туда работать и буквально в течение двух месяцев защитили международный патент. Он поработал там некоторое время», — объяснил Жабин.

Он уточнил, что Луканин много лет сотрудничал с китайцами, в декабре 2019 года вернулся в Москву, собирался снова уехать в Китай, но не смог из-за закрытия границ.