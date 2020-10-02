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Друзья задержанного томского физика сообщили о его работе в Корее

Задержанный ФСБ физик Александр Луканин работал в Южной Корее и Китае, в частности занимался разработкой озонаторов
Александр Луканин
Александр Луканин (Фото: Саша Луканин / Facebook)

Знакомый задержанного в Томске физика Александра Луканина Олег Котиков рассказал РБК, что ученый занимался электромеханическими устройствами, оптимизируя их под различные процессы. По его словам, какое-то время Луканин работал в Южной Корее, где его разработки были востребованы, в отличие от России.

Друг Луканина Сергей Жабин подтвердил, что его разработками интересовались в Южной Корее и Китае. «В свое время он работал в НИИ ядерной физики, он там выполнял роль изготовителя усилителей для приема слабых сигналов и их оцифровки. С 1992 года, в связи с тем, что все закрылось, он работал в фирме инженером по приборам измерений, проводил с помощью изотопов спектральный анализ. У него была идея фикс — производство озонаторов. Он делал блоки высоковольтного питания, продавал их, на это жил. В 1998 году мы стали вместе делать озонаторы, пытались защитить его патент, потому что производство озонаторов по тому принципу, который он предлагал, было новым», — рассказал Жабин.

По его словам, позднее разработками Луканина заинтересовались ученые из Южной Кореи. «У них, в отличие от нас, воду не хлорируют, а обрабатывают либо растворами, либо озоном. Корейцы попросили сделать им несколько приборов на пробу, затем пригласили его туда работать и буквально в течение двух месяцев защитили международный патент. Он поработал там некоторое время», — объяснил Жабин.

Он уточнил, что Луканин много лет сотрудничал с китайцами, в декабре 2019 года вернулся в Москву, собирался снова уехать в Китай, но не смог из-за закрытия границ.

Томского физика заподозрили в передаче технологий Китаю
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Друг Луканина Николай Кривопалов в разговоре с РБК сообщил, что не может представить, что именно стало поводом для задержания физика, как и прочие его знакомые. «[Бывшей жене Луканина] показали удостоверение подполковника московского УФСБ, запретили рассказывать кому-либо об этом, сказали, что его задерживают не то за госизмену, не то за передачу технологий Китаю и через несколько дней этапируют в Москву. После этого мы стали пытаться узнавать, где он, пытаемся подключить СМИ. Он занимался разработкой высоковольтных источников питания. Никто из его друзей не может представить, какие секретные технологии и кому он мог передать, не было у него к ним доступа», — сообщил Кривопалов.

По словам знакомых ученого, им пока не удалось найти его в СИЗО Томска. «Три дня назад я заходил в Советский РОВД, мне говорили, его там нет. А сегодня Николай [Кривопалов] зашел туда, ему сказали, что он находился у них в камере, а вчера вечером его забрали и увезли в СИЗО. Мы прошли по всем СИЗО Томска, его нигде нет. Если он действительно в СИЗО, нужно выяснить, кто его туда поместил, без решения суда это невозможно. Мы пытаемся выяснить, в каком суде, но ни один суд это не подтвердил. Также мы написали заявление о похищении человека в Следственный комитет», — рассказал Жабин.

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Томского физика заподозрили в передаче технологий Китаю
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

О задержании в Томске физика Александра Луканина стало известно 1 октября. Источник «Интерфакса» сообщал, что его подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий другой стране. По его словам, о разглашении гостайны речи не идет. Кривопалов сообщал об обыске в квартиру ученого. Он не смог уточнить статью, по которой в отношении Луканина завели уголовное дело, отметив, что «это что-то типа измены родины, что он передал какие-то технологии китайцам».

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

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