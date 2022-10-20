МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в список «Миротворца»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Включение в 2019 году президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны, не отражает официальную позицию Киева. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает ТАСС.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В России он заблокирован по решению суда.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. Поскольку это негосударственная [структура], она, естественно, не отражает официальную позицию [украинских властей]», — сказал он.

Министр отметил, что попадание в список никак Токаева не дискредитирует. «Это не государственный [ресурс]. Каких-либо угроз нет, иначе это было бы предметом обсуждений, в том числе спецслужб. В том, что сайт «Миротворец» делает ссылку на высказывание президента, я не вижу ничего чисто политического», — добавил глава МИДа.

Токаев попал в базу «Миротворец» накануне. Причиной появления имени Токаева в базе стало его интервью Deutsche Welle (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) в 2019 году, в котором президент Казахстана отказался назвать присоединение Крыма к России аннексией. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он.

При этом в июне Токаев говорил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле он подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования конфликта.

В базу «Миротворец» попали многие политики (включая глав государств), журналисты и общественные деятели. В начале мая там появилась карточка с данными премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого создатели базы назвали «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».