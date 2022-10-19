Токаев попал в базу «Миротворец» из-за заявлений по Крыму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2019 году в интервью отказался назвать присоединение Крыма к России аннексией. Администраторы базы «Миротворец» сочли это преступлением против безопасности Украины

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Карточка с данными о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве появилась в украинской базе «Миротворец», где публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали.

Причиной появления имени Токаева в базе стало его интервью Deutsche Welle (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) в 2019 году, в котором президент Казахстана отказался назвать присоединение Крыма к России аннексией. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он.

Администраторы сайта сочли это «публичным отрицанием российской агрессии против Украины». В карточке указаны дата и место рождения Токаева.

В базу «Миротворец» попали многие политики, журналисты и общественные деятели. Так, в начале мая, там появилась карточка с данными премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого создатели базы назвали «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

Токаев в июне заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. В беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле он подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования конфликта.