Представитель Минфина США посетила Турцию и обсудила меры против России

Помощник министра финансов Элизабет Розенберг посетила Стамбул и Анкару. Она обсудила с представителями Минфина и МИДа Турции обход санкций против России и экспортный контроль. Переговоры с турецким коллегой провел глава Пентагона

Фото: Rod Lamkey / CNP / Getty Images

Помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг вместе с чиновниками Минфина и Госдепартамента посетила Анкару и Стамбул и обсудила с турецкими представителями вопросы экспортного контроля и обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Визит Розенберг был трехдневным, она находилась с Турции с 17 по 19 октября. Помощник министра встречалась с должностными лицами из турецкого МИДа и министерства финансов, а также с представителями частных компаний финансового и коммерческого секторов.

«Во время встреч <...> Розенберг затронула ряд тем, включая санкции и экспортный контроль, введенные в отношении России <...> более чем 30 государствами, энергетическую безопасность, политику борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма», — сказано в заявлении ведомства.

Представители Минфина. и Госдепартамента, входившие в состав делегации, провели переговоры с должностными лицами, финансистами и коллегами из правительства Турции. В ходе встреч стороны «подтвердили важность тесного партнерства» между Соединенными Штатами и Турцией насчет «устранения рисков, связанных с уклонением от санкций».

В тот же день по телефону со своим турецким коллегой, министром обороны Хулуси Акаром, поговорил глава Пентагона Ллойд Остин. В ведомстве заявили, что целью беседы было «подтверждение широкого спектра общих интересов между Соединенными Штатами и Турцией». Акар и Остин обсудили региональную стабильность и сотрудничество в области обороны.

В начале марта Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за нежелания «сжигать мосты». Анкара намерена действовать с учетом собственных приоритетов, при этом должна быть сторона, которая может вести с Москвой переговоры, говорил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Читайте на РБК Pro Pro Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Прогнозы Pro «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде Статьи Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая Статьи Pro Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд Статьи Pro «Я все смогу»: почему самовнушение не работает «Я все смогу»: почему самовнушение не работает Инструкции Pro Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Статьи Pro Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Инструкции

После того, как турецкий Институт статистики представил данные о резком росте турецкого экспорта в Россию (на 46% в июне год к году и на 52% по отношению к маю) Financial Times со ссылкой на свой источник сообщила о беспокойстве европейских стран из-за углубления экономического сотрудничества Турции и России. В частности, страны ЕС волновал риск вторичных санкций в отношении Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо позднее заявил турецкому коллеге Ньюнусу Элиташу, что российские российские физические и юридические лица пытаются обойти международные санкции с помощью Турции. В ответ Элиташ заверил Адейемо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением из страны.