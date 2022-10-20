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Представитель Минфина США посетила Турцию и обсудила меры против России

Представитель Минфина США посетила Турцию и обсудила антироссийские санкции
Помощник министра финансов Элизабет Розенберг посетила Стамбул и Анкару. Она обсудила с представителями Минфина и МИДа Турции обход санкций против России и экспортный контроль. Переговоры с турецким коллегой провел глава Пентагона
Фото: Rod Lamkey / CNP / Getty Images
Фото: Rod Lamkey / CNP / Getty Images

Помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг вместе с чиновниками Минфина и Госдепартамента посетила Анкару и Стамбул и обсудила с турецкими представителями вопросы экспортного контроля и обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Визит Розенберг был трехдневным, она находилась с Турции с 17 по 19 октября. Помощник министра встречалась с должностными лицами из турецкого МИДа и министерства финансов, а также с представителями частных компаний финансового и коммерческого секторов.

«Во время встреч <...> Розенберг затронула ряд тем, включая санкции и экспортный контроль, введенные в отношении России <...> более чем 30 государствами, энергетическую безопасность, политику борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма», — сказано в заявлении ведомства.

Представители Минфина. и Госдепартамента, входившие в состав делегации, провели переговоры с должностными лицами, финансистами и коллегами из правительства Турции. В ходе встреч стороны «подтвердили важность тесного партнерства» между Соединенными Штатами и Турцией насчет «устранения рисков, связанных с уклонением от санкций».

В тот же день по телефону со своим турецким коллегой, министром обороны Хулуси Акаром, поговорил глава Пентагона Ллойд Остин. В ведомстве заявили, что целью беседы было «подтверждение широкого спектра общих интересов между Соединенными Штатами и Турцией». Акар и Остин обсудили региональную стабильность и сотрудничество в области обороны.

В начале марта Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за нежелания «сжигать мосты». Анкара намерена действовать с учетом собственных приоритетов, при этом должна быть сторона, которая может вести с Москвой переговоры, говорил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

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После того, как турецкий Институт статистики представил данные о резком росте турецкого экспорта в Россию (на 46% в июне год к году и на 52% по отношению к маю) Financial Times со ссылкой на свой источник сообщила о беспокойстве европейских стран из-за углубления экономического сотрудничества Турции и России. В частности, страны ЕС волновал риск вторичных санкций в отношении Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо позднее заявил турецкому коллеге Ньюнусу Элиташу, что российские российские физические и юридические лица пытаются обойти международные санкции с помощью Турции. В ответ Элиташ заверил Адейемо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением из страны.

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Татьяна Зыкина
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