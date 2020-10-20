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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал единственную задачу решений правительства в пандемию

Во время распространения инфекции все решения правительства были подчинены задаче спасения жизней людей, именно это определило принимаемые меры, заявил премьер-министр
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Все решения правительства во время пандемии были подчинены одной задаче — спасению жизней людей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Открытые инновации», трансляцию ведет канал РБК.

«Именно это определило те меры, которые приняло правительство», — сказал он.

Мишустин отметил, что власти оказывали помощь тем, кто больше всего пострадал из-за распространения инфекции, — «это и сами люди, и бизнес, и целые отрасли экономики». «Все это потребовало серьезных расходов бюджета, но мы прекрасно понимали, на что шли», — заявил премьер.

Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Накануне замминистра экономического развития Оксана Тарасенко оценила стоимость антикризисных мер в период пандемии в 5–6% ВВП. Они в том числе включили в себя налоговые льготы для бизнеса, послабления, связанные со страховыми взносами, льготные кредиты и финансовую помощь, мораторий на проверки МСП, а также выплаты семьям с детьми и тем, кто потерял работу.

«Каждая страна выбрала свой способ борьбы с коронавирусом, свой путь восстановления», — продолжил Мишустин. Однако, считает он, многие сходятся во мнении, что последствия были бы более тяжелыми, «если бы не шел процесс общей цифровизации».

Цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции: предприятия смогли перевести часть сотрудников на удаленную работу, школьники и студенты — учиться в дистанционном формате, гражданам доступны госуслуги в электронном виде, отметил Мишустин. «Мы продолжим подключать к интернету все медицинские и образовательные учреждения. За следующие четыре года должны добиться того, чтобы доступ к Сети имели не менее 90% всех домохозяйств», — пообещал он.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина предприятия обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу. Исключение сделано только для тех, чье присутствие на предприятии является необходимым. Мэр пообещал бизнесу выборочные проверки соблюдения ограничительных мер и предупредил, что предприятиям, которые не отчитываются о переводе работников на удаленку, грозит штраф.

По данным источников РБК, несмотря на распространение COVID-19, сейчас власти не собираются повторно вводить в стране режим нерабочих дней, как весной. О том, что пока необходимости в жестких ограничениях нет, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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