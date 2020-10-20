Мишустин назвал единственную задачу решений правительства в пандемию

Во время распространения инфекции все решения правительства были подчинены задаче спасения жизней людей, именно это определило принимаемые меры, заявил премьер-министр

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Все решения правительства во время пандемии были подчинены одной задаче — спасению жизней людей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Открытые инновации», трансляцию ведет канал РБК.

«Именно это определило те меры, которые приняло правительство», — сказал он.

Мишустин отметил, что власти оказывали помощь тем, кто больше всего пострадал из-за распространения инфекции, — «это и сами люди, и бизнес, и целые отрасли экономики». «Все это потребовало серьезных расходов бюджета, но мы прекрасно понимали, на что шли», — заявил премьер.

Накануне замминистра экономического развития Оксана Тарасенко оценила стоимость антикризисных мер в период пандемии в 5–6% ВВП. Они в том числе включили в себя налоговые льготы для бизнеса, послабления, связанные со страховыми взносами, льготные кредиты и финансовую помощь, мораторий на проверки МСП, а также выплаты семьям с детьми и тем, кто потерял работу.