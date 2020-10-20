Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 13:47 Варвара Караулова вернула свое настоящее имя Общество, 13:47 Главный тренер ХК «Динамо» вернется к работе после воспаления аппендикса Спорт, 13:45 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 13:42 В России за сутки от коронавируса умерли 269 человек Общество, 13:36 Porsche представила самую мощную Panamera Авто, 13:36 В России впервые с начала эпидемии выявили более 16 тыс. заболевших COVID Общество, 13:34 В Москве за сутки выявили почти 5 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 13:31 Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club Бизнес, 13:30 Время одиночек прошло: что такое парное программирование Экономика образования, 13:30  Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за $8,6 млн Спорт, 13:25 Гришин сообщил об изменении отношения к Uber и Airbnb из-за COVID Технологии и медиа, 13:20 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 13:18 Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона Общество, 13:12
Политика ,  
0 

Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море

Обе базы будут построены «для защиты Черноморского региона», заявил президент Владимир Зеленский. Он также рассказал о разработке дронов и развитии систем ПВО совместно с Турцией
Фото:Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Украина построит две военно-морские базы на Черном море, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде, сообщает 24 канал.

«Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона», — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19
Политика
Владимир Зеленский

Президент отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров.

По словам Зеленского, власти начали создавать «войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве». «Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела», — сказал глава государства (цитата по «Укринформ»).

Зеленский потребовал оснастить украинский флот ракетами
Политика
Владимир Зеленский

Президент также рассказал, что Украина совместно с Турцией будет производить корветы, военные дроны и развивать системы ПВО. «Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения, испытываем реактивную систему «Ольха М» и системы реактивных снарядов «Тайфун», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

12 октября замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил «Интерфаксу-Украина», что страна нуждается в создании «фактически с нуля» двух военно-морских баз. «У нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна — на Азовском», — сказал он тогда. Жовква напомнил о меморандуме между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере, заявив, что документ предполагает строительство базы с привлечением британских специалистов.

Киев и Лондон заключили меморандум 10 октября: в соответствии с ним Великобритания предоставит Украине кредит на сумму £1,25 млрд.

Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса
Политика
Владимир Зеленский

В июле Зеленский потребовал оснастить военный флот страны ракетным оружием, пообещав сделать все, чтобы тот стал «образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины». Как заявил глава государства, включение в состав ВМС ракетных комплексов «Нептун» позволит Украине стать «более сильным игроком в акваториях Черного и Азовского морей». 

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина
Материалы по теме
Украина разместит «угрожающие» Крымскому мосту ракеты на Черном море
Политика
Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины
Бизнес
Глава Минобороны Украины назвал приоритетом создание базы ВМС на Азове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter