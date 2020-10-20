Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Черном море

Обе базы будут построены «для защиты Черноморского региона», заявил президент Владимир Зеленский. Он также рассказал о разработке дронов и развитии систем ПВО совместно с Турцией

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Украина построит две военно-морские базы на Черном море, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде, сообщает 24 канал.

«Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров.

По словам Зеленского, власти начали создавать «войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве». «Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела», — сказал глава государства (цитата по «Укринформ»).