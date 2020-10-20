Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов Финансы, 13:53 Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов Политика, 13:53 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 13:47 Варвара Караулова вернула свое настоящее имя Общество, 13:47 Главный тренер ХК «Динамо» вернется к работе после воспаления аппендикса Спорт, 13:45 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 13:42 В России за сутки от коронавируса умерли 269 человек Общество, 13:36 Porsche представила самую мощную Panamera Авто, 13:36 В России впервые с начала эпидемии выявили более 16 тыс. заболевших COVID Общество, 13:34 В Москве за сутки выявили почти 5 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 13:31 Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club Бизнес, 13:30 Время одиночек прошло: что такое парное программирование Экономика образования, 13:30  Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за $8,6 млн Спорт, 13:25 Гришин сообщил об изменении отношения к Uber и Airbnb из-за COVID Технологии и медиа, 13:20
Политика ,  
0 

Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: vladimir_zelenskiy95 / VK)

На Украине готовится пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде.

«Это пакет законов о переходном периоде [после реинтеграции Донбасса]», — отметил он.

Зеленский добавил, что среди них будет закон об амнистии. Однако на амнистию могут рассчитывать не все жители Донбасса. «Страшное слово «амнистия» — не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта», — пояснил он.

Президент Украины добавил, что сейчас украинские власти также прорабатывают стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Он подчеркнул, что вопрос о восстановлении мира на Донбассе и возвращение Крыма в состав Украины являются для него ключевыми и приоритетными вопросами.

Украинцев спросят о свободной экономической зоне в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

В апреле этого года Зеленский пообещал, что до конца его президентского срока боевые действия в Донбассе удастся завершить. При этом он подчеркнул, что готов менять тактику, если «минский процесс не будет работать».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

В сентябре представитель Зеленского Андрей Ермак подтвердил его планы закончить войну в Донбассе до окончания срока полномочий. При этом, по его словам, одной из важных побед для Украины является седьмая неделя режима тишины в регионе.

Позднее, 12 октября, Зеленский отметил в интервью Би-би-си, что если он не сможет закончить войну в Донбассе, то на пост президента Украины должен прийти другой человек, который способен закончить эту трагическую историю.

Владимир Зеленский Донбасс реинтеграция законы
Материалы по теме
Эрдоган на встрече с Зеленским заявил о непризнании Крыма российским
Политика
Зеленский решил вынести на голосование украинцев «пять важных вопросов»
Политика
Зеленский назвал условие для ухода с поста президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter