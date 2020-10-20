Зеленский анонсировал пакет законов после реинтеграции Донбасса

Владимир Зеленский (Фото: vladimir_zelenskiy95 / VK)

На Украине готовится пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде.

«Это пакет законов о переходном периоде [после реинтеграции Донбасса]», — отметил он.

Зеленский добавил, что среди них будет закон об амнистии. Однако на амнистию могут рассчитывать не все жители Донбасса. «Страшное слово «амнистия» — не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта», — пояснил он.

Президент Украины добавил, что сейчас украинские власти также прорабатывают стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Он подчеркнул, что вопрос о восстановлении мира на Донбассе и возвращение Крыма в состав Украины являются для него ключевыми и приоритетными вопросами.