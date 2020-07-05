Зеленский потребовал оснастить украинский флот ракетами

Президент Украины поставил задачу оснастить ВМС ракетным оружием. Испытания комплексов «Нептун» он назвал важнейшими. Подобные ракеты позволят Украине стать «более сильным игроком в акваториях Черного и Азовского морей».

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым командующим Военно-морскими силами, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой задачу оснастить военный флот страны ракетным оружием. Глава государства, выступая на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы украинский флот «был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины». Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель — системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого просто не допущу», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина должна быть морской державой «в реальном настоящем и ближайшем будущем», а «не в далеких воспоминаниях прошлого».

Украинский лидер сообщил, что сейчас активно развиваются военно-морские базы, поступает новое вооружение. Важнейшими президент назвал испытания отечественного ракетного комплекса «Нептун». Глава государства убежден, что включение в состав ВМС подобных комплексов позволит Украине стать «более сильным игроком в акваториях Черного и Азовского морей». Кроме того, в ближайшее время украинский флот планирует получить катера «Айленд» и «Марк VI» в рамках военной помощи со стороны США, добавил Зеленский.