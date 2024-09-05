Более 80 депутатов от левых приняли резолюцию об импичменте Макрона

Восемьдесят один депутат от левого блока «Новый народный фронт» (NFP) принял резолюцию с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщае Franceinfo.

Процедуру импичмента инициировала ультралевая партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» в рамках статьи 68 Конституции страны. Поводом стал отказ Макрона назначить Люси Касте премьер-министром.

«После отказа президента Эмманюэля Макрона назначить премьер-министра от коалиции, которая победила на выборах 7 июля, авторы резолюции хотят, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президента», — говорится в ней. Действия французского лидера они расценили как «силовой переворот, беспрецедентный в истории Французской республики с 1877 года».

Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются авторы резолюции, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

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