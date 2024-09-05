 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Более 80 депутатов от левых приняли резолюцию об импичменте Макрона

Восемьдесят один депутат от левого блока «Новый народный фронт» (NFP) принял резолюцию с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщае Franceinfo.

Процедуру импичмента инициировала ультралевая партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» в рамках статьи 68 Конституции страны. Поводом стал отказ Макрона назначить Люси Касте премьер-министром.

«После отказа президента Эмманюэля Макрона назначить премьер-министра от коалиции, которая победила на выборах 7 июля, авторы резолюции хотят, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президента», — говорится в ней. Действия французского лидера они расценили как «силовой переворот, беспрецедентный в истории Французской республики с 1877 года».

Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются авторы резолюции, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».

Материал дополняется

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
«РИА Новости» узнало о задержании жителя Курска за прожектор для «Азова»Политика, 01:51
Более 80 депутатов от левых приняли резолюцию об импичменте МакронаПолитика, 01:41
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФПолитика, 01:00
Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нетСпорт, 00:57
Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нетСпорт, 00:57
«Страна» сообщила о взрывах в КиевеПолитика, 00:46
Действительно ли перегрев российской экономики пошел на убыльЭкономика, 00:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Появились кадры сгоревшего над Филиппинами полутораметрового метеороидаОбщество, 00:38
Diario Libre сообщило о задержании второго самолета, связанного с МадуроПолитика, 00:35
Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в ФинляндииПолитика, 00:07
«Аэрофлот» вновь повысил прогноз по перевозкам в 2024 годуБизнес, 00:00
Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательствоЭкономика, 00:00
«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизингБизнес, 00:00
Bloomberg сообщил о риске утраты ЦБ Украины контроля над ценамиЭкономика, 04 сен, 23:54