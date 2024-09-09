RS увидел в выборе нового премьера Франции угрозу помощи Украине

Мишель Барнье (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона назначить премьером Мишеля Барнье может негативно повлиять на оказание помощи Украине из-за его зависимости от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, сообщает аналитический журнал Responsible Statecraft (RS).

В публикации говорится, что отказ Макрона заключить сделку с левыми при назначении премьера означает, что он «должен был заранее договориться со своим заклятым врагом — Ле Пен». Она утверждала, что Барнье удовлетворяет ее как минимум по одному критерию — уважительному отношению к разным политическим силам и способностью «решать проблемы «Национального объединения».

RS пишет, что премьер-министру Франции не обязательно получать большинство в парламенте. Но без помощи правых Барнье угрожает вотум недоверия со стороны левых, поэтому он должен заручиться поддержкой Ле Пен. Последняя в итоге получила очень сильную переговорную позицию, а она выступает против поддержки Украины, что может повлиять на решения властей.

По итогам парламентских выборов во Франции почти два месяца не удавалось сформировать правительство, поскольку ни одна из сил не получила большинства. Победу на выборах одержала коалиция «Новый народный фронт», в которую входят Социалистическая партия, «зеленые», коммунисты и «Непокоренная Франция».

Макрон отказался назначить премьером кандидата от левых, после чего левая партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента президента. Ее приняли более 80 депутатов от левого блока, резолюцию рассмотрят 11 сентября. В стране прошли протесты, на которые вышли около 300 тыс. человек.