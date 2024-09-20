Израиль нанес удары по 100 пусковым установкам «Хезболлы»

Израиль нанес удары по 100 пусковым установкам и другим объектам «Хезболлы»

Армия Израиля совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы»

Бейрут, Ливан (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы» на юге Ливана подверглись обстрелам со стороны Израиля, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С сегодняшнего дня ВВС Израиля нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам и дополнительным объектам инфраструктуры террористов, состоящим примерно из 1000 установок, которые были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также добавила, что Израиль «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла» в целях защиты государства Израиль».

Ранее ВВС Израиля также нанесли удары по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы». Тогда от обстрела пострадали примерно 30 установок и объектов инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 пусковых установок.

Действия израильской авиации совпали по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, которое было посвящено недавним взрывам пейджеров в Ливане. По словам лидера шиитского движения, устроив взрывы техники в стране, Израиль «перешел все красные линии», что равносильно объявлению войны.