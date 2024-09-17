В ЕС раскрыли количество военных ВСУ, прошедших обучение с 2022 года

С начала конфликта ЕС обучил уже 60 тыс. военных ВСУ, а всего на помощь Украине потратил около €118 млрд, рассказал вице-спикер ЕК. Россия осуждает любую оказываемую Украине помощь

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Страны Евросоюза обучили около 60 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории блока с 2022 года, до конца зимы планируется натренировать еще 15 тыс. человек. Об этом рассказал первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Он напомнил, что страны ЕС обучают украинцев в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» (EUMAM), стартовавшей в ноябре 2022 года. По его словам, «стратегический обзор» программы EUMAM продолжается, поскольку ей необходимо адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и потребностям Украины.

Кроме этого, Домбровскис рассказал, что первый транш с замороженных российских активов в размере около €1,4 млрд уже направлен в Европейский фонд мира, занимающийся поставками артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, а также — впервые — на закупки у украинской оборонной промышленности. «Работа продвигается очень быстро, и контракты были подписаны с несколькими государствами — членами ЕС, которые выступают в качестве субъектов-исполнителей. Мы ожидаем, что большинство поставок будет осуществлено до конца года», — подчеркнул вице-президент ЕК.

Всего с начала конфликта государства — члены ЕС выделили на поддержку Украины около €118 млрд, включая около €43,5 млрд военной поддержки, добавил политик.

В конце августа дипломатическая служба Евросоюза рекомендовала продлить срок действия миссии EUMAM до ноября 2026 года, сообщал Euractiv со ссылкой на проект документа. По данным портала, Киев настаивает на переносе обучения украинских военнослужащих «если не на территорию Украины, то в один из приграничных с ней регионов» в целях облегчения логистических процессов. Как сообщается, данное предложение «далеко от поддержки» со стороны большинства стран ЕС. Кроме того, украинская сторона считает одним из критических недостатков миссии степень реалистичности обучения, которая «сильно отличается от реалий на поле боя».

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна располагает 880-тысячной армией, а «30 миллионов и даже немного больше работают на ВСУ». За месяц до этого он говорил, что численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тыс. человек.

Россия критикует поддержку Украины со стороны западных стран и отмечает, что это только «усугубит страдания украинского народа». В апреле на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что с начала военных действий в феврале 2022 года потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Президент Владимир Путин в июне уточнял, что украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек в месяц.