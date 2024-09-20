ABC: Израиль планировал теракт с пейджерами в Ливане как минимум 15 лет

ABC узнал, что Израиль планировал теракт с пейджерами более 15 лет

При планировании теракта были созданы подставные фирмы, чтобы скрыть настоящее производство пейджеров, в котором участвовали офицеры израильской разведки. «Хезболла» сочла последние теракты объявлением войны со стороны Израиля

Фото: Hassan Hankir / Reuters

К теракту с пейджерами в Ливане причастен Израиль, операция планировалась как минимум 15 лет, рассказал ABC News источник в разведке США.

По словам собеседника телеканала, в подготовке участвовали подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки. Эти фирмы служили прикрытием для настоящего производителя пейджеров.

ABC сообщает, что пыталась связаться с компанией из Венгрии BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров, используя тайваньский бренд Gold Apollo (они и взорвались в Ливане), но не получил ответов на свои запросы. Представитель венгерского правительства рассказал телеканалу, что пейджеров в стране никогда не было, компания была «торговым посредником, не имеющим производственной или операционной площадки в Венгрии».

Подрыв пейджеров, многие из которых принадлежали членам группировки «Хезболла», произошел 17 сентября. Ранены свыше 4 тыс. человек, жертвами стали по меньшей мере 32, включая детей. Это была только первая атака такого рода: при взрывах раций и другой техники в Ливане, которые произошли 18 сентября, погибли 25 человек и свыше 600 получили ранения.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Израиль создал как минимум три подставных фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки.

В каждый было имплантировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г), его расположили рядом с батареей, также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Устройства были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

Израиль не брал ответственность за атаку. Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил 19 сентября, что еврейское государство, устроив взрывы техники в Ливане, «перешло все красные линии», его действия равносильны объявлению войны.