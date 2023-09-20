Армения обвинила Азербайджан в стрельбе по своей территории

Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций вне Нагорного Карабаха вечером 20 сентября, Азербайджан отвергает обвинения. Армия Армении не вмешалась в азербайджанскую «операцию» в Нагорном Карабахе

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Азербайджанские войска обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные на территории Армении, заявило армянское Минобороны.

Инцидент произошел около 22:50 по местному времени (21:50 мск), ведомство не уточнило, были ли погибшие или пострадавшие. Стрельба велась по позициям в Гегаркуникской области в районе села Сотк.

Населенный пункт находится в пределах международно признанной границы республики, район не относится к Нагорному Карабаху. Он расположен в примерно пяти километрах от границы Армении и Азербайджана, до контролируемой силами Нагорно-Карабахской республики дистанция составляет несколько десятков километров.

Позднее Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении, заявив, что те не соответствуют действительности.

Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и нанес удар по позициям военнослужащих непризнанной республики. Баку требовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Власти Армении настаивали, что ее войска не дислоцированы в непризнанной республике и не принимают участие в боях. «Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — предупреждал при этом премьер Никол Пашинян.

Власти Нагорного Карабаха на следующий день согласились на условия Азербайджана. Баку счел, что все цели были выполнены за сутки. «Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира», — пообещал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что Баку действует на своей территории. «Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — сказал он. При этом еще две недели назад Песков говорил, что Россия — гарант безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе. Президент Владимир Путин называл российских миротворцев «гарантом сохранения мира и безопасности этого региона».

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта