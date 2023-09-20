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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения обвинила Азербайджан в стрельбе по своей территории

Ереван обвинил войска Азербайджана в обстреле территории Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций вне Нагорного Карабаха вечером 20 сентября, Азербайджан отвергает обвинения. Армия Армении не вмешалась в азербайджанскую «операцию» в Нагорном Карабахе
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Азербайджанские войска обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные на территории Армении, заявило армянское Минобороны.

Инцидент произошел около 22:50 по местному времени (21:50 мск), ведомство не уточнило, были ли погибшие или пострадавшие. Стрельба велась по позициям в Гегаркуникской области в районе села Сотк.

Населенный пункт находится в пределах международно признанной границы республики, район не относится к Нагорному Карабаху. Он расположен в примерно пяти километрах от границы Армении и Азербайджана, до контролируемой силами Нагорно-Карабахской республики дистанция составляет несколько десятков километров.

Позднее Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении, заявив, что те не соответствуют действительности.

Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и нанес удар по позициям военнослужащих непризнанной республики. Баку требовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Власти Армении настаивали, что ее войска не дислоцированы в непризнанной республике и не принимают участие в боях. «Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — предупреждал при этом премьер Никол Пашинян.

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Власти Нагорного Карабаха на следующий день согласились на условия Азербайджана. Баку счел, что все цели были выполнены за сутки. «Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира», — пообещал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что Баку действует на своей территории. «Карабах — это внутреннее дело Азербайджана», — сказал он. При этом еще две недели назад Песков говорил, что Россия — гарант безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе. Президент Владимир Путин называл российских миротворцев «гарантом сохранения мира и безопасности этого региона».

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