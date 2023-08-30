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Кадыров ответил на прогноз политолога о своей смерти

Глава Чечни Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента Путина
Глава Чечни Кадыров рассказал, что дважды обязан жизнью президенту России Путину и готов выполнить любой его приказ, даже если его итогом станет смерть
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, даже если его итогом станет смерть.

«Я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича», — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, он может скоропостижно скончаться, если узнает, что есть кто-то преданнее его Путину. Глава Чечни добавил, что дважды обязан главе государства своей жизнью.

Он также прокомментировал публикацию, в которой политолог рассуждал о скорой смерти Кадырова. Глава Чечни назвал это «дешевыми инфобросами», которые направлены на то, чтобы посеять рознь внутри России, и к которым Кадыров относится с «пренебрежительным снисхождением».

Кадыров ранее уже говорил, что обязан Путину жизнью. Так, в 2016 году в интервью ТАСС он заявил, что бесконечно предан президенту России, но не только по службе, а лично. «Я ему жизнью обязан. <...> Я знаю, какой Владимир Владимирович человек, что он сделал для моего народа и для меня лично», — сказал он.

Тогда он рассказал, что после гибели его отца Ахмата Кадырова при теракте в мае 2004 года Путин дал Рамзану Кадырову возможность воевать «с врагами чеченского народа и всей России, с террористами и шайтанами».

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«Зная, что я молодой, не образованный, не политик, не экономист, поверил в меня, поручил определенный участок. Я попросил Владимира Владимировича: позвольте достойно умереть, в бою. Больше ничего не хотел. И этим я ему обязан», — отметил он.

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