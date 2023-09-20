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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе

Путин: российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирных граждан Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он заявил, что российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирных жителей.

«Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», — приводит слова Путина радиостанция «Маяк».

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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