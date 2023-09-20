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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин «с удовлетворением отметил», что острая фаза в Карабахе преодолена

Путин в беседе с Пашиняном приветствовал прекращение огня в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном «с удовлетворением отметил», что стороны смогли преодолеть острую фазу конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Путин приветствовал достигнутую при участии российских миротворцев договоренность о прекращении огня и проведении переговоров.

«Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Глава государства выразил надежду, что «в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации».

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