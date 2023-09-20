 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Норвегия запретит въезд машинам с российскими номерами

МИД Норвегии: Осло запретит въезд автомобилям с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Норвегия вслед за Финляндией запретит въезд автомобилям с российскими номерами, сейчас МИД страны работает над новыми мерами, сообщил госсекретарь Петерссон
Норвежский КПП Стурскуг
Норвежский КПП Стурскуг (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

МИД Норвегии работает над новыми правилами, запрещающими въезд на норвежскую территорию легковым автомобилям с российской регистрацией. Об этом сообщает местное издание Nrk.no со ссылкой на госсекретаря страны Эйвинда Вад Петерссона.

«Норвегия, как и Финляндия, введет ограничения на ввоз и использование автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это должно быть сделано, и скоро вернемся с конкретными мерами», — заявил он.

На данный момент Норвегия остается единственной из приграничных с Россией стран Европы, которая не ввела ограничения на въезд машин с российскими номерами. Страна не входит в ЕС, но присоединилась к европейским санкциям.

Ранее шесть стран ЕС, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия запретили въезд автомобилям с российской регистрацией. Франция объявила, что не планирует запрещать въезд в страну и менять свое решение.

В начале сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения санкций против России, согласно которым въезд в страны ЕС на личных машинах, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом каждая страна ЕС может сама принимать решение, как исполнять санкции.

Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Ограничения также не коснутся автобусов, машин с дипломатическими номерами, мотоциклов.

Читайте на РБК Pro
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Наем как дейтинг: 9 принципов, которые помогут нанять сотрудника мечты
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал принять жесткие зеркальные меры в ответ на решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
МИД Норвегия запрет на въезд Автомобили Россия
Материалы по теме
Финская таможня назвала, кому можно въезжать на российских машинах
Политика
Какие страны ЕС решили запретить въезд российских автомобилей
Политика
Польша стала шестой страной, запретившей въезд российских автомобилей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 12:35
При повторном обрушении дома в Балашихе погибли двое спасателей Общество, 12:32
Норвегия запретит въезд машинам с российскими номерами Политика, 12:27
SEC решила подать новые иски к криптовалютным биржам и DeFi-сервисам Крипто, 12:26
Как российские миротворцы эвакуируют мирных людей в Карабахе Политика, 12:20
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех человек Общество, 12:20
В Кремле заявили, что Баку проводит операцию де-юре на своей территории Политика, 12:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 24 млн руб. Политика, 12:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Инвесторы продолжили внебиржевую торговлю квазироссийскими бумагами Инвестиции, 12:12
Умер один из создателей «Дяди Степы» художник Герман Мазурин Общество, 12:12
Глава UFC призвал отправить под следствие судью боя Шевченко Спорт, 12:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:10
При обстреле белгородского села Максимовка пострадала женщина Политика, 12:05