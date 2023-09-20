Норвегия запретит въезд машинам с российскими номерами

Норвегия вслед за Финляндией запретит въезд автомобилям с российскими номерами, сейчас МИД страны работает над новыми мерами, сообщил госсекретарь Петерссон

Норвежский КПП Стурскуг (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

МИД Норвегии работает над новыми правилами, запрещающими въезд на норвежскую территорию легковым автомобилям с российской регистрацией. Об этом сообщает местное издание Nrk.no со ссылкой на госсекретаря страны Эйвинда Вад Петерссона.

«Норвегия, как и Финляндия, введет ограничения на ввоз и использование автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это должно быть сделано, и скоро вернемся с конкретными мерами», — заявил он.

На данный момент Норвегия остается единственной из приграничных с Россией стран Европы, которая не ввела ограничения на въезд машин с российскими номерами. Страна не входит в ЕС, но присоединилась к европейским санкциям.

Ранее шесть стран ЕС, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия запретили въезд автомобилям с российской регистрацией. Франция объявила, что не планирует запрещать въезд в страну и менять свое решение.

В начале сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения санкций против России, согласно которым въезд в страны ЕС на личных машинах, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом каждая страна ЕС может сама принимать решение, как исполнять санкции.

Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Ограничения также не коснутся автобусов, машин с дипломатическими номерами, мотоциклов.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал принять жесткие зеркальные меры в ответ на решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.