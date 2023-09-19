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Франция не планирует вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

Посольство: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Франция не планирует вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами и изменять свои правила, заверили в посольстве. На данный момент запрет поддержали Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша
Фото: Alexander Scheuber / Getty Images
Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Франция не планирует запрещать въезд в страну машинам с российской регистрацией, как это ранее сделали Германия, Финляндия, Польша и страны Прибалтики. Об этом заявили в пресс-службе посольства Франции в России, передают «Известия»

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014», — заверили в посольстве.

При этом некоторые страны, такие как Финляндия, изменили свои правила, но Франция не планирует их менять, добавили в диппредставительстве.

В начале сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих против России санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт.

Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Ограничения также не коснутся автобусов, машин с дипломатическими номерами, мотоциклов.

Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции. На данный момент шесть европейских стран поддержали запрет: Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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При этом ранее МИД Финляндии заявлял, что автомобили с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать в страну, и опроверг информацию, что они будут конфискованы. Однако спустя три дня страна изменила свое решение.

Таким образом из приграничных с Россией стран Европы только Норвегия (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям) пока не поддержала ограничения на въезд.

Москве необходимо принять жесткие зеркальные меры в ответ на решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами, отмечал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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