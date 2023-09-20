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Военная операция на Украине ,  
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Новые регионы России включат в Южный военный округ

Новые регионы России с 1 марта войдут в границы Южного военного округа
Сюжет
Военная операция на Украине
ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области с 1 марта включат в границы Южного военного округа, следует из проекта указа. Документ также предусматривает формирование Ленинградского и Московского военных округов
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 1 марта 2024 года войдут в границы Южного военного округа (ЮВО), сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа.

В документе прописано также формирование самостоятельных Ленинградского и Московского военных округов (сейчас оба включены в границы Западного военного округа и в Северный флот).

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогом референдума в сентябре прошлого года. Затем 30 сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России.

В регионах с октября действует военное положение.

Всего в России пять военных округов, однако в июне Минобороны пообещало до конца года сформировать Московский и Ленинградский военные округа. Помимо новых регионов России в зону ответственности Южного военного округа входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь, Северная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольские края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

В Южном военном округе в минувшем январе сменился командующий. Как писал РБК, им стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который до этого, с середины декабря, командовал Западным военным округом. Последний после всех кадровых изменений возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Фактически зону ответственности ЮВО расширили на новые регионы России еще в феврале. Тогда они оказались в границах ЮВО на карте, которая была представлена на сайте Минобороны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Южный военный округ ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Военная операция на Украине
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