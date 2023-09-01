Путин ответил на вопрос, какими он видит новые регионы через пять лет

Новые регионы России нужно «нагонять» до достижения среднего российского уровня, на их развитие федеральные власти в ближайшие два с половиной года планируют выделить почти 2 трлн руб., заявил президент Владимир Путин в ходе «Разговора о важном» с российскими школьниками.

Так он ответил на вопрос школьницы из Мелитополя Запорожской области Каролины Уманской, которая спросила его о том, какими он видит присоединенные территории через пять лет.

«Мне казалось, что люди в новых регионах в целом видят, как федеральные власти настроены на развитие этих регионов. Многое является просто элементарные вещами, которые были преданы забвению прежними властями и нужно просто нагонять и добираться до среднего российского уровня. Это очевидно, это не вина людей, которые живут на этих территориях. Люди очень талантливые, трудоспособные энергичные. И я знаю, что никто не стоит с протянутой рукой. Все готовы работать, нужно только создать условия. Конечно, нужна поддержка. В ближайшие два с половиной года только из федеральных источников планируется выделить 1,9 трлн руб. на развитие этих территорий», — сказал Путин.

По его словам, есть несколько программ развития новых регионов. В первую очередь нужно достичь общероссийского уровня в медицине, образовании, восстановить разрушенную инфраструктуру.

«Мы не просто будем смотреть за тем, как люди живут, а, несмотря на те сложности, которые сегодня еще существуют с обеспечением безопасности, будем делать все параллельно, добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал», — отметил президент.

Цель, по его словам, «простая, понятная»: люди должны чувствовать себя частью большой страны и пользоваться всеми преимуществами.

Материал дополняется