Новые регионы включили в Южный военный округ

В январе в Южном военном округе сменился командующий, писал РБК. Им стал генерал-полковник Сергей Кузовлев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

️Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны России. Они указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте министерства.

«Зона ответственности каждого военного включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — пояснили ТАСС в ведомстве.

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включили в состав России прошлой осенью, по итогам проведенных там референдумов.

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