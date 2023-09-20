В Карабахе сообщили о гибели в боях мэра города Мартуни

В боях при городе Мартуни в Карабахе погиб его мэр Азнавур Сагиян, сообщили местные журналисты. Офис карабахского омбудсмена ранее сообщал, что с медучреждениями Мартуни нет связи, ее удалось установить к 2:00 мск

В Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни Азнавур Сагиян, сообщает News.am со ссылкой на журналистку из непризнанной республики Алену Айрапетян.

Источники 24News.am уточняют, что он погиб в боях при Мартуни.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха Гегана Степаняна вечером 19 сентября сообщал, что с медучреждениями Мартуни и Аскерана не удается установить связь. На тот момент, по его данным, в Карабахе погибли 27 человек, в том числе двое мирных жителей, число раненых превысило 200.

К 2:00 мск офис уполномоченного по правам человека смог получить данные из всех районов республики. По его информации, погибли семь мирных жителей (три женщины, двое детей и два мужчины), ранены 35 (15 женщин, 13 детей и семь мужчин).

Из Карабаха эвакуировали более 7 тыс. человек, говорил Степанян.

В офисе карабахского омбудсмена добавили, что жители республики более 12 часов остаются без света из-за обстрела Азербайджаном высоковольтной электросети в Мартакертском районе.

Азербайджан объявил о «антитеррористической» операции 19 сентября, объяснив начало боевых действий тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. Минобороны страны отметило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям армянских сил и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Власти Карабаха обратились к Азербайджану с предложением прекратить огонь и начать переговоры. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся. В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность к прекращению боев и проведению встречи с представителями армян Карабаха.

Ереван опроверг присутствие своей армии в Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боевых действиях. На фоне заявлений премьера в Армении вспыхнули протесты, митингующие требуют его отставки.

Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». Там также отметили, что обстрелам подвергаются гражданские объекты.

Россия и Евросоюз призвали Азербайджан прекратить операцию. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.