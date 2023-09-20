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Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе

Алиев в разговоре с Блинкеном выразил готовность прекратить бои в Карабахе
Алиев в разговоре с Блинкеном выразил готовность к прекращению боевых действий и переговорам с армянами Нагорного Карабаха, сообщает Госдеп. В Азербайджане говорили, что пойдут на переговоры, если силы Карабаха сложат оружие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и провести встречу представителей Баку и населения непризнанной республики. Блинкен призвал к немедленному осуществлению этого, говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — сказано в публикации.

Также Блинкен поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув, что США призывают Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу. Он отметил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, объяснив это тем, что Армения в последни месяцы наращивала военную мощь в регионе и обстреливала азербайджанские позиции. Минобороны страны подчеркнуло, что обстреливает только позиции армянских сил.

К вечеру азербайджанские военные заняли более 60 позиций армянских войск, сообщили в оборонном ведомстве. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегана Степаняна, в регионе погибли 27 человек, из них двое мирных жителей. Число раненых превысило 200. Из Карабаха эвакуировали более 7 тыс. человек, добавил он.

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Ереван опроверг присутствие своих военных на территории Карабаха. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боевых действиях. На фоне заявлений премьера в Армении вспыхнули протесты, митингующие требуют его отставки.

Власти Нагорного Карабаха обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры. Россия и Евросоюз призвали к прекращению боевых действий. Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН. 

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Ильхам Алиев Нагорный Карабах Азербайджан Энтони Блинкен Госдепартамент США
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