Представитель США при НАТО опровергла планы отправить Украине F-16

США не будут поставлять на Украину свои самолеты, как просил Киев, заявил официальный представитель страны при НАТО. Ранее в Вашингтоне исключали поставки в республику реактивных систем залпового огня, но затем передумали

Истребитель F-16 (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

США не намерены предоставлять Украине свои высококлассные самолеты, несмотря на продвижение ВС России на востоке Украины, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в комментарии журналу Air Force Magazine.

Смит спросили, планируют ли Соединенные Штаты или члены альянса НАТО передачу Киеву боевых самолетов последних поколений, таких как F-16. «Нет», — ответила она.

Постоянный представитель также отметила, что Пентагон ведет регулярные переговоры с Министерством обороны Украины о ее потребностях на поле боя. Но перспектива затяжного конфликта между Россией и Украиной не изменила готовности партнеров предоставить Украине самолеты.

Накануне президент США Джо Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине, в том числе поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью до 500 км, хотя за два дня до этого он говорил, что США не будут поставлять Украине системы, ракеты которых способны достичь российской территории.

Перед тем, как Байден объявил о решении предоставить новые вооружения Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где сообщил, что между Вашингтоном и Киевом сложились доверительные отношения и Украина заверила США, что не будет использовать РСЗО для нанесения ударов по России.

Позднее Пентагон уточнил, что в новый пакет военной помощи Украине на $700 млн, помимо РСЗО и боеприпасов к ним, войдут пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции другого назначения, 1 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

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Президент Украины Владимир Зеленский после начала военной операции России неоднократно обращался к зарубежным странам с просьбой поставить ракеты и самолеты. «Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Отдайте их в мои руки. Дайте мне что-нибудь, чем я мог бы защитить свою страну», — заявил он в интервью американскому телеканалу Fox News в начале апреля.