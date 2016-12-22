В Пентагоне заявили о сохранении споров между Россией и США по ДСНВ

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что между Соединенными Штатами и Россией сохраняются разногласия касательно выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ), сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли властям обеих стран снять противоречия, которые касаются стратегических бомбардировщиков, засчитываемых в рамках выполнения этого договора, он дал отрицательный ответ. Кроме того, генерал подчеркнул, что у Москвы есть претензии к Вашингтону не только по бомбардировщикам, но и по стратегическим подводным ракетоносцам.

При этом Хайтен отметил, что эти вопросы необходимо задавать Государственному департаменту США, а не ему. «Я сказал нашим дипломатам, что с моей точки зрения бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок отвечают намерения нового ДСНВ», — добавил он.

По его словам, американские и российские дипломаты регулярно обсуждают эти вопросы, а об окончательном решении, к которому им удастся прийти, всем станет известно тогда же, когда и ему.​

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года и истекает в 2021 году. Согласно договору, Москва и Вашингтон должны сократить количество межконтинентальных баллистических ракет до 700, количество ядерных боеголовок — до 1550 и количество развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.