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Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Американский президент «дал благословение» на покупку IT-гигантом видеоприложения. Ранее он заявлял, что не одобрит сделку, если китайская компания ByteDance сохранит контрольный пакет акций американского сегмента TikTok
Oracle ORCL $59,8 -2,22% Купить
Фото:Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle, передает Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложения продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

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Фото:Andrew Harrer / Bloomberg

Американские власти считают TikTok угрозой нацбезопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательство, что такие данные уходили к властям КНР.

В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. В качестве потенциальных покупателей изначально назывались Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle.

В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса.

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С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений. В компании заявили, что будут оспаривать это решение и отметили, что готовы сотрудничать с американским правительством.

В Китае требования Трампа назвали «политической манипуляцией» и «вопиющим актом запугивания». Reuters сообщал, что Пекин предпочел бы закрыть TikTok на территории США, чем поддаваться давлению Вашингтона.

Автор
Михаил Котляр
TikTok Oracle Дональд Трамп
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