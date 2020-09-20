Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Американский президент «дал благословение» на покупку IT-гигантом видеоприложения. Ранее он заявлял, что не одобрит сделку, если китайская компания ByteDance сохранит контрольный пакет акций американского сегмента TikTok

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Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle, передает Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложения продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Американские власти считают TikTok угрозой нацбезопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательство, что такие данные уходили к властям КНР.