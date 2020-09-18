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TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

Oracle ORCL $59,81 -2,21% Купить
Фото:Anjum Naveed / AP
Фото: Anjum Naveed / AP

В TikTok готовы сотрудничать с американским правительством и обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности, компания также собирается оспорить решение о запрете сервиса на территории США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе TikTok.

«Мы не согласны с решением Министерства торговли США и разочарованы тем, что оно намерено запретить новым пользователям скачивать приложение начиная с воскресенья и запретить использование приложения TikTok с 12 ноября. <...> Мы будем продолжать оспаривать несправедливый указ», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба отметила, что компания идет навстречу американским властям и готова взять на себя широкий круг обязательств. «Мы уже взяли на себя обязательство обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности и ответственности, намного превышающий то, что готовы делать хозяева других приложений, включая сторонний аудит, проверку безопасности кода и надзор американского правительства за безопасностью данных в США», — уточнили в TikTok.

По словам представителя пресс-службы, американский поставщик технологий также будет обслуживать и эксплуатировать сеть TikTok в США, в том числе хранить все данные пользователей в США.

В сообщении указано, что запрет приложения в США был введен без надлежащей правовой процедуры и «грозит лишить американский народ и малый бизнес в США возможности выражать мнение и получать средства к существованию с помощью платформы».

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Временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас написала в Twitter, что подобный запрет вредит отрасли, и призвала Facebook и Instagram поддержать TikTok в судебной борьбе с ним. «Настало время отказаться от нашей конкуренции и сосредоточиться на основных принципах, таких как свобода выражения мнения и соблюдение законности», — сообщила она.

Ранее американское Министерство торговли заявило о запрете с 20 сентября распространять или поддерживать через американские маркетплейсы сервисы TikTok и WeChat. С этой же даты запрещено переводить деньги в США и обрабатывать платежи с помощью WeChat. С 20 сентября для TikTok и с 12 ноября для WeChat власти США запрещают предоставлять веб-хостинги для работы этих приложений, сети доставки контента, а также предоставлять любые условия, которые могут позволить приложениям работать на территории страны.

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Политика
Дональд Трамп

Ведомство пояснило, что обе платформы собирают обширные массивы данных от пользователей, а каждое из них сотрудничает со спецслужбами КНР. В министерстве убеждены, это создает неприемлемые риски для национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп в начале августа потребовал продать TikTok компании из США, например Microsoft. Он пригрозил, что, если подобная сделка не будет заключена до 15 сентября, TikTok «выйдет из бизнеса». Источники Reuters сообщали, что в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle, ей предложили стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США.

Трамп 17 сентября указал, что не намерен одобрять сделку c Oracle, если китайская ByteDance, владеющая TikTok, сохранит контрольный пакет акций платформы в США. Он отметил, что ему сперва нужно ознакомиться с деталями сделки, прежде чем подписывать соглашение.

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