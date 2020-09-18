TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

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В TikTok готовы сотрудничать с американским правительством и обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности, компания также собирается оспорить решение о запрете сервиса на территории США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе TikTok.

«Мы не согласны с решением Министерства торговли США и разочарованы тем, что оно намерено запретить новым пользователям скачивать приложение начиная с воскресенья и запретить использование приложения TikTok с 12 ноября. <...> Мы будем продолжать оспаривать несправедливый указ», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что компания идет навстречу американским властям и готова взять на себя широкий круг обязательств. «Мы уже взяли на себя обязательство обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности и ответственности, намного превышающий то, что готовы делать хозяева других приложений, включая сторонний аудит, проверку безопасности кода и надзор американского правительства за безопасностью данных в США», — уточнили в TikTok.

По словам представителя пресс-службы, американский поставщик технологий также будет обслуживать и эксплуатировать сеть TikTok в США, в том числе хранить все данные пользователей в США.