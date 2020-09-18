Власти США запретили работу TikTok и WeChat

Начиная с 20 сентября TikTok и WeChat должны быть удалены из AppStore, Google Play и других маркетплейсов приложений на территории США. Это делается из соображений нацбезопасности

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Мобильные приложения для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские маркетплейсы приложений. Об этом на своем сайте заявило Министерство торговли США. Кроме того, с этой же даты запрещено переводить деньги в США с помощью WeChat или обрабатывать платежи.

Оба приложения собирают обширные массивы данных от пользователей, включая сетевую активность, данные о местоположении, а также истории просмотров и поиска. Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая, и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США, указано в заявлении ведомства.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — приводятся на сайте слова министра торговли США Уилбура Росса.

Начиная с 20 сентября для TikTok и с 12 ноября для WeChat, США запрещают предоставлять веб-хостинги для работы этих приложений, сети доставки контента, а также организовывать любые условия, которые могут позволить приложениям работать на территории США. Кроме того, запрещается использовать программный код, функции и услуги из TikTok и WeChat в программном обеспечении, разработанном в США или доступным на территории этой страны.