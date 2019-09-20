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Кэмерон привел объяснение Путина насчет введения закона о гей-пропаганде
Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон рассказал о беседах с Владимиром Путиным о положении сексуальных меньшинств в России и о событиях на востоке Украины. Путин оправдывал принятие критикуемых мер демографическими проблемами
Дэвид Кэмерон и Владимир Путин (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Путин о демографической проблеме

Бывший премьер-министр Соединенного королевства Дэвид Кэмерон обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным права сексуальных меньшинств в связи с принятым в России законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Разговор состоялся на саммите G20, который прошел в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своих мемуарах, которые появились в продаже в Британии в четверг.

По словам Кэмерона, он был обеспокоен принятием в России закона о запрете гей-пропаганды и затронул тему прав геев в разговоре наедине с Путиным. «Это был наш самый прохладный разговор. Он сказал, что убыль населения — проблема для России и что ему нужно, чтобы [российские] мужчины женились на женщинах и рожали много детей», — приводит слова российского лидера Кэмерон.

О Медведеве

В мемуарах Кэмерон рассказал об отношениях с Россией в годы своего премьерства с 2010 по 2016 год. Экс-премьер написал, что пытался выстроить более близкий диалог с руководством России. «Отношения пришлось поднимать с достаточно низкого уровня. После поддержанного [российским] государством отравления бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году англо-российские отношения были заморожены, и с 2007 года ни один британский лидер не проводил двустороннюю встречу с российским лидером», — пояснил он.

Первым визитом Кэмерона в Россию стала его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году. Кэмерон описал Медведева как дружелюбного политика, который проявлял активный интерес к новым технологиям и понимал западные ценности. «[Президент США Барак] Обама сказал крупным державам в Европе, что он [Медведев] — тот, с кем нам стоило бы иметь дело», — пишет экс-премьер Британии.

Кэмерон отметил, что был очень впечатлен, когда впервые посетил Кремль. «Они [россияне] хотят дать вам понять, что вы входите в сердце великой империи», — делится впечатлением бывший премьер-министр. Он также признается, что на приеме выпил слишком много водки и был не в состоянии произносить тосты.

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Позитивные моменты в отношениях России и Британии появлялись и после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году, отметил Кэмерон. В частности, он вспоминал встречу в Сочи в 2013 году, где лидеры общались три часа.

О конфликте на Украине

Однако отношения лидеров стали более холодными после применения химического оружия в сирийском регионе Гута в 2013 году. Дело ухудшилось еще сильнее после начала украинского конфликта в 2014 году.

Кэмерон не отказался от переговоров с Путиным даже после присоединения Крыма к России и начала кризиса на Украине. «Я звонил ему через два дня после захвата [Крыма] и потом еще три раза. Было понятно, что Россия боялась [...] западного влияния, носителями которого выступил ЕС или [...] НАТО», — размышляет мемуарист.

В ходе одного из разговоров Кэмерон предложил Путину провести референдум о статусе Крыма. «Мы проводим референдум, чтобы понять, хочет ли Шотландия остаться частью Соединенного королевства. Вы можете провести референдум о том, хочет ли Крым стать частью России, но это должно быть сделано честно и законно. То, что сделали вы, — это просто разрушение территориальной целостности другого государства», — сказал Кэмерон. Британец также обратил внимание собеседника, что референдум в Крыму был подготовлен на скорую руку и являлся фейковым.

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Путин с позицией оппонента не согласился, отметив, что пришедшая после свержения президента Виктора Януковича власть на Украине не имела легитимности. «Он сказал, что фашисты и националисты атакуют россиян в Восточной Украине и что сепаратисты не имеют никакого отношения к России», — пишет экс-премьер Британии. — На самом деле наша разведка сообщала, что 60% членов этих военных формирований [сепаратистов] были россиянами и получили деньги от России».

В своих мемуарах Кэмерон назвал Путина «старомодным российским националистом», который пытался скрыть российское участие в украинском конфликте. «Для Путина ложь — это своего рода искусство», — констатирует экс-премьер.

Параллельно Кэмерон критикует действия украинского правительства, когда оно усилило наступление на ополченцев в ДНР и ЛНР летом 2014 года: «К концу августа повстанцы в Донбассе теряли территорию под натиском украинской армии. Мы должны были убедить Киев не провоцировать Россию еще сильнее. Но в итоге они сделали именно это, продолжив наступление». Экс-премьер отмечает, что такое решение стало контрпродуктивным и привело к ответным мерам Москвы: «К концу года на Украине воевали 10 тыс. российских солдат, еще вдвое больше [российских солдат] контролировали Крым». Это привело к отступлению украинских войск и помешало заключить мирный договор, резюмировал Кэмерон.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Россия - ЕС, геи
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Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
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