Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте

Согласно воспоминанием Кэмерона, и он, и Путин признались, что усилия по урегулированию кризиса по линии ООН пробуксовывают. Поэтому Кэмерон предложил российскому лидеру формат «четверки», в которую вошли бы Франция, Британия, США и Россия. «Моя идея заключалась в проведении международной конференции в Москве, которая положила бы конец войне подписанием [...] Московского соглашения. Какая разница, кому достались бы все лавры, добейся мы правильного разрешения ситуации?» — пишет экс-премьер.

По словам Кэмерона, его разговор с Путиным продолжался три часа, в качестве угощения им подавали черную икру, сервированную золотыми ложками, а также шоколадный десерт в форме Биг-Бена. «Три часа, которые мы провели вместе, — самая содержательная встреча российского и британского лидеров с момента [встречи] Тэтчер и Горбачева», — считает Кэмерон.

После разговора на вилле Путин прокатил гостя на вертолете и показал ему олимпийские объекты. «Смотря вниз на ледяные пейзажи, я почувствовал, что наши отношения размораживаются. Наконец я смог до него достучаться», — вспоминал Кэмерон.

Летом 2013 года премьер пригласил Путина на Даунинг-стрит во время проходившего в Cоединенном Королевстве саммита G8. Автор мемуаров пишет, что его собеседник любил пошутить. «Знаешь, Дэвид, я знаю, что ты считаешь, что у меня есть рога и хвост и что я не верю в демократию, — обратился однажды Путин к Кэмерону. — И ты не так уж и неправ».

Почему провалился план Кэмерона

Впрочем, план Британии заключить в Сирии перемирие провалился. Основная причина провала — недостаточное давление Запада на режим Асада, пишет Кэмерон. По мнению экс-премьера, правительство Сирии продемонстрировало бы большую готовность к переговорам о транзите власти, если бы Британия и США активнее поддерживали оппозицию. Однако в Британии против интервенции в Сирию выступали депутаты и рядовые граждане, а американский президент Барак Обама не хотел ввязываться в сирийский конфликт, учитывая неудачу США в Ираке. «Отсутствие интервенции привело к тому, что Асад стал слишком сильным [...], а единственной боеспособной оппозицией стали экстремисты. И все потому, что Запад не поддержал хороших парней [из оппозиции]», — считает Кэмерон.

Вторая причина, почему переговорный процесс не привел к подвижкам, — неготовность Обамы идти на уступки России и признавать за ней статус важного участника переговоров. «Осознавая масштаб страданий сирийского народа, [осознавая] ужасы терроризма, я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить. Я был готов к этому, но [...] Обама не был», — вспоминает экс-премьер. — До сих пор я ловлю себя на мысли, что, если бы мы относились к России как к равному дипломатическому партнеру, мы бы могли достигнуть мира». Обама, по его мнению, считал, что Путин не пойдет на уступки, даже если с ним наладить более тесный диалог.

Кэмерон утверждает, что США должны были предпринять более активные усилия, чтобы разрешить конфликт в Сирии. «Обама был человеком, который стоял в стороне [от переговоров]. Американцы не предприняли достаточных усилий [.], чтобы поддержать правильных людей в Сирии, и Обама упустил случай», — написал экс-премьер.

Ситуация в Сирии усугубилась после применения химического оружия в Гуте в августе 2013 года, в этом Запад обвинил правительство Башара Асада. По словам Кэмерона, применение запрещенного оружия стало для него ужасающим событием, а фото мертвых детей напомнили ему момент, когда он потерял своего сына Ивана (он скончался в шестилетнем возрасте из-за болезни). Кэмерон рассказал, что после атаки он пытался связаться с Обамой четыре дня, но тот не отвечал. Путин же отказался признавать, что за атаками стоял Асад, так как из-за скандала с применением химического оружия выигрывает только оппозиция.