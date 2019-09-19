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СМИ узнали о недовольстве во дворце оглаской Кэмероном беседы с королевой
В Букингемском дворце считают, что разглашение бывшим премьером беседы с Елизаветой II о референдуме в Шотландии негативно повлияет на отношения сторон. Кэмерон ранее признался, что просил королеву о помощи
Елизавета II и Дэвид Кэмерон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Заявление экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о просьбе к королеве повлиять на ход референдума о независимости Шотландии, который прошел в 2014 году, вызвало недовольство в Букингемском дворце, сообщил источник Би-би-си.

Как указал собеседник, «никому не нужно», чтобы разговоры премьер-министра и королевы предавались огласке, «это затрудняет развитие отношений».

Ранее в четверг Кэмерон, возглавлявший британское правительство в 2010–2016 годах, рассказал в интервью Би-би-си, что в 2014 году его ужаснули результаты опроса, опубликованные за 11 дней до референдума, которые свидетельствовали, что сторонники независимости Шотландии побеждают. Тогда он попросил Елизавету II как-то повлиять на результаты референдума.

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«Мы не просили о чем-то неподобающем или антиконституционном, просто ну хотя бы поднять бровь, не знаю, на четверть дюйма», — сказал он. Тогда Елизавета II не стала принимать ничью сторону. В разговоре с представителем общественности королева лишь выразила надежду, что шотландцы «очень тщательно подумают о будущем».

По итогам референдума 2014 года 55% жителей Шотландии высказались против независимости от Великобритании. За отделение региона проголосовали 1 млн 176 тыс. жителей, против — 1 млн 397 тыс. человек.

 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Букингемский дворец, королева Елизавета II, Дэвид Кэмерон
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