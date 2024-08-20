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Военная операция на Украине ,  
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МВД призвало не пользоваться камерами наблюдения в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Противник может удаленно подключиться к камерам наблюдения и просматривать дворы, дороги и стратегические трассы в Курской, Белгородской и Брянской областях, а на сайтах знакомств собирать данные о жителях, предупредило МВД
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рекомендовало жителям Курской, Брянской и Белгородской областей не пользоваться камерами видеонаблюдения, «если нет острой необходимости», а также сервисами онлайн-знакомств, передает «Интерфакс».

Рекомендации содержатся в памятке по информационной безопасности, которую подготовило ведомство. «Противник массово выявляет IP-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения», — говорится в ней. Сервисы знакомств можно использовать в целях «легендированного сбора информации», предупреждают авторы. Министерство также попросило не публиковать видеозаписи с дорог, где движется военная техника.

Военнослужащим в трех граничащих с Украиной областях рекомендовали сократить использование телефонов с большим количеством служебной и личной информации, модерировать чаты, удалять из них аккаунты попавших в плен, отключить функцию «Люди рядом» в Telegram и сменить никнеймы, если по ним можно понять, чем занимаются владельцы.

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Фото:John Moore / Getty Images

Последний совет касается и силовиков. «Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде «Лёша ФСБ», «Паша Росгвардия», «Миша 123 полк», этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», — говорится в памятке.

В Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, а в последних двух также режим ЧС федерального характера. Их ввели вскоре после начала боев с ВСУ в Курской области, которые идут с 6 августа. Из приграничных районов региона продолжается эвакуация (накануне МЧС сообщало, что оттуда вывезли 121 тыс. человек, врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что всего эвакуировать нужно 180 тыс.), ее начали также в Краснояружском районе Белгородской области. В ряд населенных пунктов закрыт въезд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД Курская область Белгородская область Брянская область камеры видеонаблюдения сайт знакомств
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